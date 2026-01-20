الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير في أجواء يسودها الانضباط والالتزام، مشيرًا إلى تأمين اللجان.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للطلاب والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يضمن نجاح العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

ووجّه عبد الحكيم، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات بالتوازي مع انعقاد الامتحانات، بما يضمن سرعة إعلان النتائج، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الدقة والجودة.

اعتماد مدونة المعايير الأخلاقية للطلاب

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطلاب، والتي تهدف إلى ترسيخ السلوك الجامعي القويم، وبناء مجتمع طلابي مستدام يقوم على احترام القيم الإنسانية والأخلاقية، ويعزز مبادئ الانضباط والمسؤولية والاحترام المتبادل.

وتسهم المدونة في تعزيز منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتنمية القدرات العلمية والمهنية والأخلاقية للطلاب، وإعداد خريج متميز علميًا وأخلاقيًا، قادر على خدمة المجتمع والمنافسة في أسواق العمل محليًا ودوليًا.