إعلان

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: انتظام سير الامتحانات وإعلان النتائج في أسرع وقت -صور

كتب : محمد عامر

12:33 م 20/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية (7)
  • عرض 7 صورة
    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير في أجواء يسودها الانضباط والالتزام، مشيرًا إلى تأمين اللجان.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للطلاب والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يضمن نجاح العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

ووجّه عبد الحكيم، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات بالتوازي مع انعقاد الامتحانات، بما يضمن سرعة إعلان النتائج، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الدقة والجودة.

اعتماد مدونة المعايير الأخلاقية للطلاب

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطلاب، والتي تهدف إلى ترسيخ السلوك الجامعي القويم، وبناء مجتمع طلابي مستدام يقوم على احترام القيم الإنسانية والأخلاقية، ويعزز مبادئ الانضباط والمسؤولية والاحترام المتبادل.

وتسهم المدونة في تعزيز منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتنمية القدرات العلمية والمهنية والأخلاقية للطلاب، وإعداد خريج متميز علميًا وأخلاقيًا، قادر على خدمة المجتمع والمنافسة في أسواق العمل محليًا ودوليًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتماد مدونة المعايير الأخلاقية للطلاب نائب رئيس جامعة الإسكندرية انتظام سير الامتحانات بجامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عبد الحكيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اعطني قميصك".. لاعب نيجيريا يكشف كواليس لقطته المثيرة مع شوبير
رياضة عربية وعالمية

"اعطني قميصك".. لاعب نيجيريا يكشف كواليس لقطته المثيرة مع شوبير
الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود
حوادث وقضايا

الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود
"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
زووم

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
المواد الغذائية: بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها بقيمة 3 جنيهات بالأسواق
اقتصاد

المواد الغذائية: بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها بقيمة 3 جنيهات بالأسواق
خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
اقتصاد

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع