براميل سموم.. صور صادمة من مواقع عشوائية لإعادة تدوير الزيوت بالفيوم

كتب : حسين فتحي

11:58 ص 20/01/2026
    زيوت غير صالحة للاستهلاك الادمى بالفيوم
    ضبط كمية كبيرة من الزيوت الفاسدة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شنت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الفيوم حملة مكبرة لمتابعة الحالة البيئية بدائرة مركز الفيوم، وذلك برئاسة عبد الرؤوف محمود مدير الإدارة بديوان عام المحافظة، وبمشاركة فريق التفتيش بالإدارة، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وخلال الحملة، تم المرور على قرية العزب، حيث جرى رصد مكان عشوائي لتجميع الزيوت المعدنية بغرض إعادة تدويرها مرة أخرى بالمخالفة للاشتراطات البيئية. وعلى الفور، تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محاضر مخالفات بيئية ضد القائمين على النشاط.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتصدي لكافة الممارسات الضارة بالبيئة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

