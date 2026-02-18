استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية الجديد، بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للقليوبية.

ضم الوفد الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ إبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامي بالجامعة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات لمحافظ القليوبية، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة مسيرة العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم جهود الدولة في البناء والتنمية.

وأكد «الجيزاوي» أن جامعة بنها، بما تمتلكه من كوادر علمية وخبرات بحثية وإمكانات فنية، تضع جميع إمكاناتها في خدمة محافظة القليوبية وأجهزتها التنفيذية، انطلاقًا من دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب محافظ القليوبية عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون القائم مع جامعة بنها، ومشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا لأطر التنسيق المشترك في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات المشروعات التنموية، والقوافل المجتمعية، والمبادرات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار المحافظ إلى أن التكامل بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة القليوبية.