الإسكندرية - محمد البدري:

وصف فان ديان، المستشار الثقافي لرئيس الوزراء الصيني، تصميم المتحف المصري الكبير بالعمل المعماري "العالمي المبدع"، مشيدًا بعبقرية استخدام "عنصر المثلث" المستلهم من الأهرامات في كامل المبنى، ومؤكدًا أن هذا الصرح نال تقديرًا عالميًا وسيستمر في حصد الجوائز.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الأصالة والتجديد في الفن الصيني" نظمتها القنصلية الصينية بالإسكندرية مساء اليوم الإثنين، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد ديان عقب زيارته للمتحف رفقة وفد رفيع المستوى، شعوره بالفخر والإعجاب بما شاهد، واصفًا المتحف بأنه ليس مجرد مبنى للعرض، بل منصة عالمية للدراسات والبحوث العميقة.

هوس بالآثار

كشف مستشار رئيس الوزراء الصيني عن مفاجأة رقمية تعكس عشق شعبه للحضارة المصرية، موضحًا أن مدينة شنغهاي استضافت العام الماضي معرضًا للآثار المصرية بعنوان "قمة الأهرامات".

واستقبل المعرض خلال 11 شهرًا فقط أكثر من 2.7 مليون زائر من الصين ومختلف دول العالم، وبسبب الإقبال الهائل، تم فتح المعرض في أسبوعه الأخير لمدة 24 ساعة يوميًا لاستيعاب الطوابير، ومع ذلك لم يستوعب العدد الضخم، مما يظهر مدى تعطش الشعب الصيني للثقافة المصرية.

كتب بصرية

أشار فان ديان إلى أن مصر والصين تمتلكان أعظم "كتب بصرية" في العالم، لافتًا إلى نقاط تلاقٍ مذهلة كشفتها زيارته، أبرزها "زهرة اللوتس" كرمز جمالي مشترك، والتشابه الرمزي بين قناع "توت عنخ آمون" والأقنعة البرونزية الصينية القديمة.

ومن جانبه، شدد القنصل العام "يانغ يي" على أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الاستراتيجي، موضحًا أن البلدين يستعدان لأجندة حافلة بالفعاليات التي تعزز التنمية المستدامة.

يُذكر أن فان ديان يعد أحد أبرز الشخصيات في المشهد الفني الصيني، حيث شغل سابقًا منصب مدير المتحف الوطني للفنون، ويتخصص في الفنون التشكيلية وعلم المتاحف، وتولى تنظيم الجناح الصيني في معارض دولية كبرى مثل بينالي البندقية.