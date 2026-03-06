تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جهود مديرية العمل بالمحافظة خلال شهر فبراير الماضي في مجالات التشغيل والتدريب ومنح التراخيص والتفتيش العمالي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المديريات الخدمية وتعزيز الجهود المبذولة لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل للشباب.

تقرير شامل عن جهود التشغيل

أوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية العمل، برئاسة حازم علي حسين وكيل وزارة العمل، تضمن نتائج الجهود المبذولة خلال الشهر الماضي، حيث تم توفير فرص عمل لـ1126 شابًا وفتاة في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة، من بين 3192 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل على مستوى المحافظة.

دعم الدولة للشباب وخفض معدلات البطالة

أشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات الدولة لخفض معدلات البطالة ودعم الشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

منح شهادات قياس المهارة ومزاولة المهنة

أكد محمد علوان أن مديرية العمل قامت كذلك بمنح 1100 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة للعمالة المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية والمهنية وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

ندوات توعوية وعقود عمل خارجية

أضاف المحافظ أن المديرية نظمت 18 ندوة وملتقى توعويًا في مجالات السلامة والصحة المهنية والمفاوضة الجماعية، كما تم في مجال التشغيل الخارجي تسليم 139 عقد عمل واردة من وزارة العمل، إلى جانب استخراج وتسليم 117 عقد عمل أخرى.

حملات تفتيش لضمان بيئة عمل آمنة

في مجال السلامة والصحة المهنية، أوضح المحافظ أنه تم المرور على 158 منشأة، وتحرير 86 محضرًا للمخالفات، إلى جانب المشاركة في لجان منح التراخيص لـ26 منشأة.

التفتيش العمالي ورصد المخالفات

كما شملت الحملات التفتيش العمالي على 1113 منشأة يعمل بها 4550 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 138 محضرًا للمخالفين، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل والحفاظ على حقوق العاملين.

متابعة شكاوى علاقات العمل

أشار المحافظ إلى أن المديرية تلقت 31 شكوى في مجال علاقات العمل، جرى إحالة معظمها إلى اللجنة القضائية وتسوية عدد كبير منها، مع استمرار فحص باقي الشكاوى.

كما شملت الحملات التفتيش على 62 منشأة في مجال عمل الطفل، و30 منشأة لمتابعة الالتزام بساعات عمل المرأة، و10 منشآت بشأن الراحات الأسبوعية.

التدريب المهني وتأهيل الشباب

في مجال التدريب المهني، تم تدريب عدد من الشباب والفتيات على مجموعة من المهن المختلفة، من بينها التفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، والتوصيلات الكهربائية، بهدف إعدادهم وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.

دعم مستمر لجهود التشغيل

أكد محافظ أسيوط استمرار دعم المحافظة لجهود مديرية العمل في مجالات التدريب والتشغيل، مع تعزيز الرقابة على المنشآت المختلفة، لضمان تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العاملين.