زيادة أسعار البنزين.. ما تأثيرها على البورصة المصرية؟

تباينت آراء خبراء سوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، حول تأثير زيادة أسعار البنزين على البورصة المصرية، يرى بعضهم أنها ستؤثر سلبًا في السوق، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات بسبب زيادة مصروفات النقل والشحن، وارتفاع التكلفة على المصانع، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للشركات وانخفاض أرباحها، وهو ما قد ينعكس على أدائها ونشاطها في البورصة.

وعلي النقيض، يرى البعض الأخر أن هذه الزيادة قد تؤثر إيجابيًا في البورصة، من خلال ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي قد ينعكس على زيادة أرباح الشركات، ومن ثم ارتفاع أسعار أسهمها في السوق.

وكانت أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر، كما زاد سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

زيادة التكاليف

أكد محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سينعكس سلبًا على البورصة المصرية بشكل غير مباشر خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى زيادة تكاليف التشغيل على الشركات، نتيجة ارتفاع مصروفات النقل والشحن، إلى جانب زيادة التكلفة على المصانع، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للشركات وانخفاض أرباحها، وهو ما يؤثر على نشاطها في السوق.

وأضاف عبد الهادي أن أرباح الشركات قد تتراجع أيضًا بسبب صعوبة رفع أسعار المنتجات بشكل كبير، نظرًا لوجود طلب محدد من المستهلكين، بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات، ما يضغط على هوامش الربح.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يؤثر سلبًا على البورصة من زاوية أخرى، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة قد يتجه بعض المستثمرين إلى إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من العائد المرتفع، بدلًا من الاستثمار في البورصة، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء السوق.

أوضح عبد الهادي إلى أن زيادة الأسعار الناتجة عن رفع أسعار الوقود قد تقلل من السيولة المتاحة لدى المستثمرين، ما يؤدي إلى تراجع قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات تأثرًا بارتفاع أسعار البنزين هي قطاعات البتروكيماويات، والأسمدة، والطاقة، نظرًا لاعتمادها الكبير على الطاقة وتكاليف النقل في عمليات الإنتاج

زيادة الأرباح

وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن ارتفاع أسعار البنزين قد ينعكس إيجابيًا على البورصة المصرية، موضحة أن زيادة الأسعار تساهم في رفع إيرادات الشركات، خاصة التي تمتلك مخزونًا من السلع.

وأضافت أن ارتفاع تكاليف النقل يدفع الشركات إلى تحميل هذه الزيادة على المستهلك النهائي من خلال رفع أسعار السلع، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح، وأشارت إلى أن زيادة الأرباح تدعم بدورها تحسن أداء الأسهم في السوق، ما يؤدي إلى تحركها بشكل إيجابي في البورصة.

القطاعات الأقل تضررًا

وأكدت رمسيس، أن عدداً من القطاعات قد يتأثر إيجابياً بهذه الزيادات، من بينها قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع التجزئة والتجارة، وقطاع النقل والشحن والتفريغ.

