مصدر لمصراوي: تيسيرات مرتقبة على منظومة تراخيص المحال العامة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، تحركات جديدة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إقرار مزيد من التيسيرات فيما يتعلق بمنظومة تراخيص المحال العامة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن الوزارة تبحث منح تيسيرات خاصة بتخفيضات في رسوم التراخيص لتشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم، وفق اشتراطات قانون المحال العامة الجديد.

وأضاف المصدر، أن التيسيرات تبحث كذلك تقليص الدورة الزمنية لاستخراج التراخيص، فضلًا عن إمكانية اختصار بعض الأوراق المطلوبة لتوفيق الأوضاع.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز