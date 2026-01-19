حملة نظافة مكبرة تعيد الوجه الحضاري لقرية العديسية بقنا

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإنهاء أزمة تراكم القمامة والمخلفات بقرية العديسية التابعة لمركز قنا، والتي كانت تمثل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة نظافة موسعة، استهدفت رفع وإزالة المخلفات المتراكمة على امتداد ترعة القرية، وذلك تحت إشراف أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، حيث جرى تطهير المنطقة بالكامل وتحسين المظهر الحضاري بها.

وأكدت الوحدة المحلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي شكاوى الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض الناتجة عن تراكم القمامة.

وشددت الوحدة المحلية على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت استمرار جهود رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بالقرى والمدينة، بما يحقق بيئة صحية وآمنة، ويحافظ على المظهر الحضاري لمحافظة قنا.