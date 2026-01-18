إعلان

قبل وقوع كارثة.. استغاثات في إسنا بعد انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي

كتب : محمد محروس

02:03 م 18/01/2026
    انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي (4)
    انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي (3)
    انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي (5)
    انهيار مفاجئ لحواف ترعة بالطريق الزراعي (2)

شهد الطريق الزراعي الرابط بين قريتي المساوية والعضايمة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، انهيار أجزاء من حافتي إحدى الترع المارة بالطريق.

وعلى الفور، جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، لاتخاذ الإجراءات العاجلة، حيث يجري الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الانهيار ووضع علامات تحذيرية في محيط الموقع، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وطالب الأهالي بضرورة الإسراع في تدعيم حواف الترعة وإعادة تأهيل الطريق، تجنبًا لوقوع حوادث أو تفاقم المشكلة خلال الفترة المقبلة.

انهيار حواف ترعة الطريق الزراعي إسنا

فيديو قد يعجبك



