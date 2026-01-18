شهد الطريق الزراعي الرابط بين قريتي المساوية والعضايمة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، انهيار أجزاء من حافتي إحدى الترع المارة بالطريق.

وعلى الفور، جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، لاتخاذ الإجراءات العاجلة، حيث يجري الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الانهيار ووضع علامات تحذيرية في محيط الموقع، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وطالب الأهالي بضرورة الإسراع في تدعيم حواف الترعة وإعادة تأهيل الطريق، تجنبًا لوقوع حوادث أو تفاقم المشكلة خلال الفترة المقبلة.