تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال تنفيذ عداية نفقية أسفل خط السكة الحديد بمدينة القناطر الخيرية، بهدف تغذية منطقتي كوبرى الحادثة والخرقانية بخط مياه شرب جديد قطر 6 بوصة.

يأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتحسين ضغوط المياه وزيادة الكميات المتاحة، والتغلب على مشكلة ضعف المياه التي يعاني منها المواطنون.

وشدد فودة على سرعة الانتهاء من أعمال العداية النفقية وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمة وزيادة كميات المياه وضمان استدامتها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحد من الشكاوى المتكررة.

كما تفقد رئيس الشركة منطقة شارع الحرية بالقناطر الخيرية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد فرعة هابطة قطر 9 بوصة، بطول 30 مترًا وعلى عمق 2.30 متر، ضمن خطة الشركة لتجديد الشبكات المتهالكة ورفع كفاءة البنية التحتية.

وشدد المهندس محمد إبراهيم فودة على ضرورة الانتهاء العاجل من الأعمال الجارية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد فودة أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتحسين خدمات مياه الشرب بمختلف مدن ومراكز المحافظة، استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على تقديم خدمة آمنة ومستقرة.