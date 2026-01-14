إعلان

رغم برودة الطقس.. احتشاد أهالي المنيا على المقاهي لمشاهدة مباراة مصر والسنغال (صور)

كتب : جمال محمد

07:54 م 14/01/2026 تعديل في 07:54 م
المنيا - جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث احتشد الآلاف من المواطنين أمام الشاشات العملاقة لمتابعة مباراة المنتخب المصري أمام السنغال، في أجواء حماسية ملؤها التشجيع والأمل.

ورغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وشدة البرودة، حرص المواطنون على التواجد لمؤازرة الفراعنة، تعبيرًا عن دعمهم وأمنياتهم بتأهل المنتخب إلى المباراة النهائية.

وعكست هذه الأجواء روح الانتماء الوطني والتفاف الجماهير حول منتخب مصر في واحدة من المباريات المصيرية، وسط تنظيم جيد وتأمين مناسب لضمان سلامة الحضور.

مصر والسنغال اليوم مباراة منتخب مصروالسنغال المنيا منتخب مصر

