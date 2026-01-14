بورسعيد - طارق الرفاعي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، صورة لسلم ألقت به الأمواج على الشاطئ، يُعتقد أنه يخص السفينة FENER التي جنحت بالقرب من الشاطئ منذ الأمس، في الوقت الذي تواصل فيه السفينة ميلها نحو جانبها الأيمن باتجاه قاع البحر المتوسط.

وكانت السفينة قد خرجت من تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرتها الميناء طلب ربان السفينة الانتظار في منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها.

لاحقًا، تلقى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه إلى بدن السفينة، فتوجه ربانها جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفًا من غرقها، ثم أرسل مساءً استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق.

ودفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين وثلاثة لنشات بحرية من طراز "بحار" لإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فردًا وتأمين السفينة خلال عملية الإنقاذ.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بحادث جنوح السفينة، الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.