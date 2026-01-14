إعلان

دوري الأئمة النجباء.. مواجهة علمية بين أوقاف جنوب سيناء والوادي الجديد (صور)

كتب : رضا السيد

06:08 م 14/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ولقاء الأئمة.
  • عرض 5 صورة
    اللقاء
  • عرض 5 صورة
    جانب من الىقاء
  • عرض 5 صورة
    جانب من اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الأربعاء، لقاءً فكريًا متميزًا ضمن فعاليات "دوري الأئمة النجباء"، حيث التقى فريق مديرية أوقاف جنوب سيناء مع نظيره من مديرية أوقاف الوادي الجديد.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن هذه المواجهة العلمية جرت ضمن التصفيات التمهيدية للمسابقة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي تهدف إلى استعراض مهارات الأئمة في علوم القرآن الكريم، والتفسير، والحديث الشريف، والفقه وأصوله.

وأكد وكيل الوزارة أن اللقاء عزز الفهم الوسطي من خلال أسئلة ابتكارية وثقافة عامة تعكس وعي الإمام المعاصر، إضافة إلى صناعة الفكر بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الوعي الرشيد وتجديد الخطاب الديني.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحضور أثنى على المستوى المشرف لأئمة جنوب سيناء والوادي الجديد، مما يؤكد أن المسابقة أصبحت منصة حقيقية لاكتشاف المبدعين من نجباء الأوقاف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دوري الأئمة النجباء أوقاف جنوب سيناء أوقاف الوادي الجديد أكاديمية الأوقاف الدولية وزارة الأوقاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
لحظة بلحظة.. مصر ضد السنغال.. بداية المباراة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد السنغال.. بداية المباراة
تأهبا لهجوم محتمل على إيران.. القوة الضاربة الأمريكية تصل البحر الأحمر
شئون عربية و دولية

تأهبا لهجوم محتمل على إيران.. القوة الضاربة الأمريكية تصل البحر الأحمر
شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
أخبار مصر

شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور