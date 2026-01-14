مساعد وزير الصحة يتفقد عددًا من مستشفيات الدقهلية ويشيد بمستوى الخدمة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الأربعاء، لقاءً فكريًا متميزًا ضمن فعاليات "دوري الأئمة النجباء"، حيث التقى فريق مديرية أوقاف جنوب سيناء مع نظيره من مديرية أوقاف الوادي الجديد.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن هذه المواجهة العلمية جرت ضمن التصفيات التمهيدية للمسابقة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي تهدف إلى استعراض مهارات الأئمة في علوم القرآن الكريم، والتفسير، والحديث الشريف، والفقه وأصوله.

وأكد وكيل الوزارة أن اللقاء عزز الفهم الوسطي من خلال أسئلة ابتكارية وثقافة عامة تعكس وعي الإمام المعاصر، إضافة إلى صناعة الفكر بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الوعي الرشيد وتجديد الخطاب الديني.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحضور أثنى على المستوى المشرف لأئمة جنوب سيناء والوادي الجديد، مما يؤكد أن المسابقة أصبحت منصة حقيقية لاكتشاف المبدعين من نجباء الأوقاف.