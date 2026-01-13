في أجواء إيمانية مفعمة بروح التنافس الشريف، انطلقت بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج أولى فعاليات مسابقة "مدينة التلاوة" التي ينظمها مجموعة من شباب المدينة، في تجربة تحاكي نموذج "دولة التلاوة" وتسعى لاكتشاف الأصوات المتميزة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، وسط إشراف من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

المسابقة التي تحتضنها طهطا للمرة الأولى بهذا الزخم تشهد مشاركة أكثر من 400 متسابق من مختلف مراكز ومدن وقرى ونجوع محافظة سوهاج، بدعم مادي كامل من أهل الخير، في صورة تعكس تضافر الجهود المجتمعية لخدمة كتاب الله وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بالقرآن الكريم.

وتقام تصفيات مسابقة "مدينة التلاوة" على عدة مراحل، وصولًا إلى النهائيات التي من المقرر أن تسفر عن فوز أربعة متسابقين، يحصل الأول على رحلة عمرة، بينما ينال الثلاثة الآخرين جوائز مالية، في خطوة تهدف إلى الجمع بين التكريم المعنوي والدعم المادي للمواهب المتميزة.

وتنقسم المسابقة بحسب المنظمين إلى مرحلتين في حفظ القرآن الكريم للذكور، الأولى من سن 5 إلى 16 عامًا، والثانية من 16 إلى 35 عامًا، فيما خصصت مشاركة الإناث للإنشاد الديني فقط، للفئة العمرية من 5 إلى 15 عامًا.

وانطلقت أولى حلقات المسابقة، صباح اليوم الثلاثاء، من داخل مسجد الرضوان "الشبان المسلمين سابقًا" بمنطقة ساحل طهطا، وسط حضور لافت من الأهالي ومحبي القرآن الكريم.

وقدم فعاليات الحلقة الدكتور أيمن خميس، معلم بالأزهر الشريف، فيما ضمت لجنة التحكيم كلًا من

الشيخ محمود حمزة قاسم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ومعلم القرآن الكريم والقراءات، الشيخ محمد جمال حمد أحمد، معلم القرآن الكريم والقراءات، الشيخ أبو الحسن خميس أبو الريش، معلم القرآن الكريم.

وشهدت الحلقة الأولى الاستماع إلى 31 متسابقًا، وقدم العديد منهم تلاوات متميزة بأصوات ندية، إلى جانب فقرات من الابتهالات الدينية التي نالت إعجاب الحضور، وعكست حجم المواهب الواعدة التي تزخر بها محافظة سوهاج.

من جانبه قال الدكتور عادل حلمي أحد المنظمين إن مسابقة "مدينة التلاوة" تمثل رسالة تربوية وثقافية قبل أن تكون مجرد منافسة، مضيفًا أن ما نشهده اليوم في طهطا يؤكد أن شباب سوهاج قادرون على إطلاق مبادرات راقية تخدم القرآن الكريم وتعيده إلى صدارة المشهد، مؤكدًا أن هذه المسابقة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها في إطار منضبط وتحت إشراف مؤسسي الأزهر والأوقاف.

.

وأوضح "حلمي" أن الإقبال الكبير من المتسابقين يعكس تعطش المجتمع لمثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن المسابقة قد تكون نواة لتجربة أوسع خلال السنوات المقبلة.

وبدوره أوضح محمود الخولي أن نجاح انطلاق المسابقة هو ثمرة تعاون بين الشباب وأهل الخير والمؤسسات الدينية، مؤكدًا حرص الجميع منذ البداية على أن تخرج مسابقة مدينة التلاوة بصورة تليق بكتاب الله، سواء من حيث التنظيم أو التحكيم أو الجوائز، والدعم الذي قدمه أهل الخير كان عاملًا أساسيًا في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.

وأضاف الخولي أن ردود الفعل الإيجابية من الأهالي والمتابعين تشجع القائمين على تطوير التجربة واستمرارها، بما يسهم في ترسيخ مكانة طهطا وسوهاج عمومًا كحاضنة للمواهب القرآنية.

ولاقت مسابقة "مدينة التلاوة" استحسانًا واسعًا بين أبناء محافظة سوهاج، الذين رأوا فيها نموذجًا مشرفًا لدور الشباب في خدمة المجتمع، وإحياء الأجواء الروحانية، وتشجيع الأجيال الجديدة على حفظ القرآن الكريم والتعلق به.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا بعنوان "الجوائز عمرة ومبالغ مالية.. طهطا تطلق مسابقة "مدينة التلاوة" بمشاركة أكثر من 400 متسابق".