بدعوى سوء سلوكها.. السجن المشدد 3 سنوات لعامل قتل ابنته في أسيوط

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل محارة، بعد إدانته بقتل ابنته، إثر خلافات أسرية بدعوى سوء سلوكها بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.

تعود تفاصيل القضية رقم 7268 لسنة 2025 جنايات أول أسيوط، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط من نقطة شرطة مستشفى الإيمان العام، يفيد بوصول "أسماء. ب. س" (26 عامًا)، ربة منزل، جثة هامدة، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم أول أسيوط، أن وراء ارتكاب الجريمة والد المجني عليها "بدري. س. س" (50 عامًا)، مبيض محارة، بعد مشاجرة نشبت بينهما على خلفية ادعائه سوء سلوكها، إذ أبلغ الجيران عن تردد أشخاص على مسكنها أثناء سفر زوجها للعمل، وإقامتها بمفردها مع طفليها.

وأوضحت التحريات، أن والدها طلب منها الانتقال للإقامة معه، لكنها رفضت، ويوم الواقعة شاهد أحد الجيران شخصًا يصعد إلى مسكنها في الثانية صباحًا وظل حتى الرابعة فجرًا، فقام الأهالي بالإمساك به وإبلاغ شقيقها، الذي حضر برفقة والدها، وأخذها إلى منزلهم.

وأثناء قيام والدها بإحضار الطعام من المطبخ، استفزته، فقام بطعنها بسكين في صدرها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.