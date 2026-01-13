18 يناير.. انطلاق حملة موسعة لمكافحة القوارض بالبحيرة

تطلق مديرية الزراعة بالبحيرة، بالتعاون مع مديريتَي الإصلاح الزراعي والصحة والسكان، حملة "مكافحة القوارض لحماية محصول القمح موسم 2026" بجميع مدن ومراكز المحافظة، بدءًا من 18 يناير وحتى 10 فبراير 2026.

تهدف الحملة إلى حماية المحاصيل من الآفات، خاصة القوارض التي تشكل تهديدًا مباشرًا لجودة وكميات المحاصيل، مع التركيز على محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية.

وتشمل الحملة تطبيق أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة في مكافحة القوارض، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والإرشاد للمزارعين حول الاستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، بما يضمن حماية المحصول وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج بأقل تأثير بيئي.

كما توفر الحملة جميع المستلزمات اللازمة من مبيدات ومضادات التسمم، من خلال الوحدات الصحية والبيطرية، لضمان تنفيذ عمليات المكافحة بكفاءة وتقليل الأضرار الناتجة عن انتشار القوارض.