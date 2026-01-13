إعلان

18 يناير.. انطلاق حملة موسعة لمكافحة القوارض بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:31 م 13/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تطلق مديرية الزراعة بالبحيرة، بالتعاون مع مديريتَي الإصلاح الزراعي والصحة والسكان، حملة "مكافحة القوارض لحماية محصول القمح موسم 2026" بجميع مدن ومراكز المحافظة، بدءًا من 18 يناير وحتى 10 فبراير 2026.

تهدف الحملة إلى حماية المحاصيل من الآفات، خاصة القوارض التي تشكل تهديدًا مباشرًا لجودة وكميات المحاصيل، مع التركيز على محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية.

وتشمل الحملة تطبيق أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة في مكافحة القوارض، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والإرشاد للمزارعين حول الاستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، بما يضمن حماية المحصول وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج بأقل تأثير بيئي.

كما توفر الحملة جميع المستلزمات اللازمة من مبيدات ومضادات التسمم، من خلال الوحدات الصحية والبيطرية، لضمان تنفيذ عمليات المكافحة بكفاءة وتقليل الأضرار الناتجة عن انتشار القوارض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة مكافحة القوارض البحيرة الصحة والسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
أخبار و تقارير

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
رياضة محلية

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
كرم المنايفة.. مدرس كفر عشما يستعد لزرع رئتين بعد جمع 15 مليون تبرعات
أخبار المحافظات

كرم المنايفة.. مدرس كفر عشما يستعد لزرع رئتين بعد جمع 15 مليون تبرعات
"في الجيب".. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"في الجيب".. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر.. ما القصة؟
الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"
أخبار مصر

الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون