رصاصة "لهو طفل" تقتل أمه بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

09:36 م 11/01/2026

رصاصة "لهو طفل" تقتل أمه بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها مصرعها بطلق ناري داخل منزلها في قرية كفر عشما بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد.

كشفت التحريات أن الرصاصة القاتلة خرجت من سلاح مرخص كان يلهو به نجل الضحية، وهو طفل من ذوي الهمم، مما حول لحظات اللعب البريئة إلى حادث مأساوي أودى بحياة الأم فورًا.

بلاغ أمني

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا عاجلًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بوصول السيدة "وفاء.ع.ج"، البالغة من العمر 38 عامًا، إلى مستشفى الشهداء المركزي جثة هامدة متأثرة بإصابة بالغة بطلق ناري.

تم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الحادث لإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الأسرة وشهود العيان لكشف الملابسات.

لهو قاتل

كشفت أقوال الأسرة والتحريات الأولية تفاصيل اللحظات الأخيرة، حيث تبين أن نجل المتوفاة، البالغ من العمر عشرة أعوام، يعاني من إعاقة ذهنية، وأثناء تواجده بالمنزل عثر على سلاح ناري مرخص خاص بوالده.

وبينما كان الطفل يلهو بالسلاح دون إدراك لخطورته، خرجت منه طلقة بطريق الخطأ استقرت في جسد والدته، مما أسفر عن وفاتها في الحال وسط حالة من الذهول والصدمة التي خيمت على أفراد الأسرة والجيران.

تحقيقات موسعة

أكدت التحريات الأمنية أن الواقعة حدثت دون أي قصد جنائي، نظرًا لعدم إدراك الطفل لطبيعة ما يفعله، وقد حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها للوقوف على التفاصيل الكاملة، مع التوجيه بفحص السلاح المستخدم والتأكد من سريان تراخيصه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

