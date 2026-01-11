إعلان

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بطلخا ويوجه بإنهاء مصالح المواطنين

كتب : رامي محمود

01:02 م 11/01/2026
أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم جولة ميدانية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمدينة طلخا، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من الالتزام بأداء المهام الوظيفية على الوجه الأمثل، وتحسين مستوى الخدمات، والتعرف المباشر على آراء المواطنين ومطالبهم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في مختلف الملفات، وضرورة تسريع معدلات الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح، والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، مع التأكيد على سرعة الرد على استفسارات المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

والتقى محافظ الدقهلية خلال تفقده المركز التكنولوجي بالمواطنين واستمع إليهم للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم وسرعة الاستجابة لمطالبهم ومعدل الإنجاز داخل المركز التكنولوجي، الذين أعربوا عن رضاهم بمستوى الأداء.

