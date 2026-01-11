حريق في محطة محولات ببني سويف وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت أعمال قافلة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وذلك من خلال تقديم الفحوصات الطبية وصرف العلاج في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وصرّح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القافلة تقدم خدماتها خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026، وتشمل تخصصات طبية: عظام، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى قافلة رمد متكاملة.

وأوضح أن القافلة تعمل في مركز الداخلة، حيث يتم تنفيذ قافلة رمد متكاملة يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، بينما تُنظم يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة).

وأشار إلى أنه في مركز الفرافرة، تقدم القافلة خدماتها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 يناير 2026، وتشمل التخصصات نفسها: (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة).