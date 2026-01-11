إعلان

بالصور- قافلة رئاسة مجلس الوزراء تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:55 ص 11/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قافلة رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة العام
  • عرض 3 صورة
    مستشفى الداخلة تستقبل قافلة طبية من مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت أعمال قافلة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وذلك من خلال تقديم الفحوصات الطبية وصرف العلاج في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وصرّح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القافلة تقدم خدماتها خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026، وتشمل تخصصات طبية: عظام، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى قافلة رمد متكاملة.

وأوضح أن القافلة تعمل في مركز الداخلة، حيث يتم تنفيذ قافلة رمد متكاملة يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، بينما تُنظم يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة).

وأشار إلى أنه في مركز الفرافرة، تقدم القافلة خدماتها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 يناير 2026، وتشمل التخصصات نفسها: (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء بنك الشفاء مستشفى الداخلة العام شريف صبحي وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب
رياضة عربية وعالمية

تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل الصدام المرتقب
احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران