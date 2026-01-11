تركيب 312 عمودًا لمد شبكة الكهرباء بوادي فيران بجنوب سيناء

حريق في محطة محولات ببني سويف وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

أجرى اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية بقرية وادي فيران والأودية التابعة لها، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والاطمئنان على سير امتحانات النقل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس المدينة أعمال مشروع مد شبكة الضغط العالي الجاري تنفيذه بواسطة جهاز التعمير، والذي يتضمن تركيب 312 عمودًا، بواقع 197 عمود ضغط عالٍ و115 عمود ضغط منخفض.

وقال رئيس المدينة إنه جرى تركيب 144 عمودًا حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، موجّهًا بسرعة الانتهاء من المشروع نظرًا لأهميته في خدمة الوديان التابعة للمدينة.

كما حرص اللواء عماد فاروق على متابعة سير امتحانات النقل، مؤكدًا ضرورة توفير الهدوء الكامل للطلاب، والالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات.

وشملت الجولة زيارة مدرسة الإمام محمد عبده، ومدرسة المستقبل الثانوية، لمتابعة التجهيزات الجارية لدخول منظومة التابلت التعليمية، ومدى تفاعل الطلاب معها.

كما تفقد رئيس المدينة مدرسة المستقبل الابتدائي والإعدادي بالحسوة، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، خلال زيارته السابقة لقرية وادي فيران.