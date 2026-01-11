إعلان

وصية تحققت.. وفاة معلم من قنا أثناء الطواف في الحرم المكي

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:27 ص 11/01/2026

الطواف في الحرم المكي

اتشحت قرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالسواد، عقب وفاة معلم من أبنائها أثناء أدائه مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة، ودفنه في مكة المكرمة، في مشهد خيم عليه الحزن، وإن صاحبه شعور بالرضا لما اعتبره الأهالي حسن خاتمته.

وقال أحد جيران الفقيد إن المتوفى هو المعلم صبري، أحد أبناء القرية المعروفين بحسن السيرة والخلق، مشيرًا إلى أنه سافر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وكان قد أوصى أسرته بدفنه في مكة حال وفاته، وهو ما تحقق.

وأضاف أن المعلم الراحل توفي خلال الطواف الأخير حول الكعبة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، مؤكدًا أن خبر وفاته أحدث حالة من الحزن العميق بين أهالي القرية، الذين أجمعوا على أنه كان معلمًا فاضلًا ورجل خير ومحبوبًا من الجميع.

