"المصايف": 38 غريقًا بشواطئ الإسكندرية خلال 2025 -صور

كتب : مصراوي

05:56 م 10/01/2026 تعديل في 06:10 م
الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن انخفاض ملحوظ في أعداد الغرقى بشواطئ المدينة خلال 2025، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة غرق العام المنصرم مقارنة بـ 65 حالة في 2024.

وأرجعت الإدارة تراجع حالات الغرق بسبب الالتزام بإجراءات السلامة ورفع كفاءة منظومة الإنقاذ من خلال تنفيذ 6 دورات تدريبية لمنقذي الشواطئ، شارك فيها 123 منقذًا، ونجح منهم 93 منقذًا.

وفي سياق متصل، تلقت الإدارة 1757 عبر صفحات التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية خلال موسم الصيف الماضي، عملت على حلها، وتوقيع غرامات تقدر بـ 9 ملايين و836 ألف جنيه على مستأجري الشواطئ المخالفة لشروط التعاقد.

واستقبلت شواطئ الإسكندرية خلال عام 2025، 58 جمعية أهلية بإجمالي 3507 فرد من ذوي الهمم، والأطفال، والفئات الأولى بالرعاية، في إطار دعم الدمج المجتمعي وإتاحة الشواطئ للجميع دون تمييز.

وحول الحملات البيئية والتوعوية، جرى تنفيذ 11 حملة لتنظيف الشواطئ و6 حملات توعية بخطورة المخدرات، 18 حملة للتبرع بالدم على الشواطئ، و6 حملات توعية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعريف بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد.

وأشارت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان، اليوم السبت، إلى أن الشواطئ لم تعد للسباحة فقط، بل أصبحت ساحات للرياضة والثقافة والترفيه، من خلال تنفيذ 8 فاعليات رياضية، فضلًا عن حفلات ومسابقات متنوعة.

شواطئ الإسكندرية حوادث الغرق المصايف

