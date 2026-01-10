بالصور- وكيل تعليم أسيوط يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بمركز ساحل سليم

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمركز ساحل سليم لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعدد ست مدارس تابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته كل من: أسامة عبد العال مدير إدارة ساحل سليم التعليمية، وكمال عبد الرحمن وكيل الإدارة.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان الامتحانات بعدد من المدارس، شملت مدرسة ساحل سليم الابتدائية المشتركة، ومدرسة السلام الابتدائية المشتركة، وساحل سليم الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد الحسيني سعيد محمد بالمحروقة الابتدائية المشتركة، إضافة إلى مدرسة الغريب الإعدادية المشتركة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

كما تفقد وكيل الوزارة عددًا من لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (نظامي، ومنازل، وخدمات) بمدرسة ساحل سليم الثانوية بنات، حيث أدت الطالبات امتحان مادة اللغة الإنجليزية، باستخدام أجهزة التابلت لطالبات النظامي، وبالنظام الورقي لطالبات المنازل والخدمات.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات، ومستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات تقنية أثناء أداء الامتحان عبر التابلت.

وفي ختام جولته، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام وانضباط امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي انطلقت اليوم 10 يناير وتستمر حتى الخميس 15 يناير الجاري لصفوف النقل.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، وتوفير سبل الراحة كافة، مع التأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق صالح أبنائنا الطلاب.