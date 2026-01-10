إعلان

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات النقل للمواد الأساسية بجنوب سيناء (صور)

كتب : رضا السيد

09:55 ص 10/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، للمواد الأساسية بجميع المراحل التعليمية، وسط إجراءات مشددة شملت تفعيل منظومة الأمن ومنع دخول أولياء الأمور إلى المدارس.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات، مشيدًا بجهود القيادات التعليمية ودورهم المهم في تجهيز اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع دخول المدارس أو لجان الامتحان بالهاتف المحمول، حتى وإن كان مغلقًا، مع التشديد على حضور الطلاب بالزي المدرسي، وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد أن كل لجنة امتحانية تضم زائرة صحية، إلى جانب تواجد المعلمين الملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، مع التشديد على الالتزام الكامل بأعمال المراقبة والتصحيح وفقًا للتعليمات المقررة، والتعامل بحزم مع حالات الغش أو الإخلال بأمن اللجان، حرصًا من تعليم جنوب سيناء على تحقيق النزاهة والعدالة بين الطلاب.

ويؤدي طلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة العلوم المتكاملة خلال الفترة الصباحية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة المسائية.

