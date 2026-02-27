ضبط 1259 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 41 سيارة ودراجة من الشوارع

خلال 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1259 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

رفع 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

