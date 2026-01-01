إعلان

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد 2026

كتب : محمد محروس

12:57 م 01/01/2026

الرئيس السيسي

بعث المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وقال المحافظ في برقيته: "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًَا المولى عز وجل أن يجعله عاما سعيدا ومليئا بالتقدم والانجازات وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

الرئيس السيسي محافظ الأقصر العام الميلادي الجديد 2026 المهندس عبد المطلب عمارة

