وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل الدفع الإلكتروني بمراكز المنيا

07:16 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا
    المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا
    المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا
المنيا - جمال محمد:

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لجنة وزارية بمتابعة وتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا، حيث أسفرت الزيارة عن قرار فوري بتفعيل ماكينات الدفع الإلكتروني استجابة لشكوى أحد المواطنين، والاتفاق على عقد مؤتمر غدًا الثلاثاء لتوحيد إجراءات تراخيص المحال العامة.

وقامت لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، يرافقها اللواء د. محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، بزيارة ميدانية للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ومركز مدينة المنيا، لمتابعة مستوى الخدمات وتقييم أداء الموظفين.

وخلال الزيارة، استمع الوفد لشكاوى المواطنين، حيث تم رصد مطلب بتوفير خزينة بالمركز، وعلى الفور تم الاستجابة بتزويده بماكينة دفع إلكتروني، مع الاتفاق على تعميمها في باقي المراكز لتيسير الإجراءات المالية على المواطنين.

كما تابعت اللجنة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بخدمات تراخيص المحال العامة، وتم التنسيق مع اللجنة العليا للتراخيص لإزالة أي معوقات تواجه الجهات المعنية كمديريات الأمن والصحة والبيئة، تمهيدًا لعقد مؤتمر غدًا برئاسة السكرتير العام للرد على كافة الاستفسارات وتوحيد الإجراءات.

التنمية المحلية منال عوض الدفع الإلكتروني المراكز التكنولوجية المنيا
