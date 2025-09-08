إعلان

اندلاع حريق في مخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية

03:47 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة المنيرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الغذائية مكوّن من أربعة طوابق، بجوار فيلا صالح بيه حقي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، بنشوب الحريق. وعلى الفور، انتقل اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يرافقه عدد من سيارات الإطفاء، حيث تبين أن النيران اندلعت بالدور الأرضي وامتدت إلى الدور الثاني.

جرى الدفع بسيارات إطفاء إضافية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الطوابق والمناطق المجاورة. وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران بشكل كامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وكشف ملابسات وأسباب الحريق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مخزن مواد غذائية القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة