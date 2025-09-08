اندلاع حريق في مخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة المنيرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الغذائية مكوّن من أربعة طوابق، بجوار فيلا صالح بيه حقي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، بنشوب الحريق. وعلى الفور، انتقل اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يرافقه عدد من سيارات الإطفاء، حيث تبين أن النيران اندلعت بالدور الأرضي وامتدت إلى الدور الثاني.

جرى الدفع بسيارات إطفاء إضافية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الطوابق والمناطق المجاورة. وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران بشكل كامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وكشف ملابسات وأسباب الحريق