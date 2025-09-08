الدقهليةـ رامي محمود:

قرر رئيس نيابة مركز ميت غمر تحت إشراف المستشار فخري خيري البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، إخلاء سبيل الطالب المتهم بإلقاء خطبة داخل مسجد مكة المكرمة بقرية بشلا والإساءة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

كانت مباحث مركز ميت غمر قد ألقت القبض على المتهم، ووجهت النيابة العامة له تهمة إلقاء خطبة دون الحصول على تصريح من وزارة الأوقاف، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم مع استمرار سير الإجراءات القانونية المتبعة وسؤال مفتش أوقاف ميت غمر ومدير إدارة الدعوة بالمديرية.

يذكر أن الطالب المتهم بالإساءة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف قد ظهر في مقطع فيديو مقدمًا فيه الاعتذار عما بدر منه بعد اعتلائه المنبر بمسجد مكة المكرمة بقرية بشلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ووصفه يوم الاحتفال بـ"يوم منيل بـ 60 نيلة".

وقال الطالب خلال مقطع فيديو ظهر فيه، أنه يدرس بالأزهر الشريف واعتاد إلقاء الخطبة بالمسجد كونه غير تابع لوزارة الأوقاف ويدار من قبل الأهالي وأن حديثه كان يهدف إلى إلقاء الضوء على البدع التي يمارسها الناس.

وأضاف فور تداول الفيديو حدثني أساتذتي بالأزهر الشريف ووجهوا لي النقد وطلبوا مني حذف مقطع الفيديو وعدم إثارة الحديث بهذا الشكل وهو ما استجبت له فعليًا.

وعن ما قاله في الخطبة أوضح: "اسأت الفهم ومن حق المسلمين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والنبي عيسى عليه السلام ذكره الله في القرآن الكريم بقوله والسلام علي يوم ولدت" وهو ما يثبت احتفال نبي من أنبياء الله بمولده".

ولفت الشاب إلى أن ما حدث سبب حالة من الجدل واتخذت وزارة الأوقاف عدة قرارات من بينها إحالة مدير الأوقاف ومدير الدعوة ومفتش إدارة ميت غمر التحقيق موجها اعتذاره للدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف عما بدر منه.

كان عدد من مستخدمي وسائل التواصل قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه خطيب مسجد يسئ لاحتفالية المولد النبوي الشريف بإحدى قرى محافظة الدقهلية حالة من الغضب بعد تداول المقطع المصور.

