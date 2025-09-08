الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملة مكبرة استهدفت أماكن النباشين ومخازن الخردة غير المرخصة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وقامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة ومباحث الضواحي، أمس الأحد، بتنفيذ الحملة الموسعة للمرور على عدة مناطق بمركز ومدينة أبوصوير وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والمهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومباحث الضواحي.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد، أن الحملة لم تقتصر على أبوصوير فقط، بل قامت أيضًا بالمرور على عدة مناطق بمدينة الإسماعيلية، منها شارع رضا وعدد من المواقع خلف السوق الحرفي بحي ثالث، وخاصة عمارتَي 170 و171، وذلك لبحث الشكوى الواردة بإحدى الفيديوهات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بحث بعض شكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية بشأن وجود مخلفات بالدور الأرضي، حيث تم ضبط المخالفات وإزالتها على الفور.

وأكدت أن نتائج الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 6 أوكار للنباشين ومخازن خردة غير مرخصة بالطريق الصحراوي بمركز ومدينة أبوصوير، فضلًا عن تحرير 7 محاضر خاصة بالمخلفات، وتحرير 3 محاضر للنباشين، بالإضافة إلى مصادرة المخلفات التي تم جمعها بطرق غير قانونية، وذلك طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وشددت مدير وحدة تنظيم المخلفات على أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري في مختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، وذلك بهدف منع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، مع تكليف الوحدات المحلية برفع أوكارهم فورًا، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وصونًا لحقوق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة.