14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 14 شخصاً، اليوم الإثنين، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخصًا بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.