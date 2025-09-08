إعلان

14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

12:53 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

أصيب 14 شخصاً، اليوم الإثنين، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخصًا بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص المنيا مستشفى سمالوط النموذجي حوادث الطرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة