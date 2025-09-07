محافظ الدقهلية يوجه بلجان مراقبة لجاهزية المدارس (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة للمرور على كافة مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والنظافة.

وأكد "مرزوق" على ضرورة مراجعة كافة المرافق داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وأسوار وأبواب، والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية، ونظافة خزانات المياه، وجاهزية الشبكات اللاسلكية بالمدارس الثانوية.

وكلف المحافظ لجنة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالتنسيق مع التربية والتعليم، ببدء جولات ميدانية على مدارس بإدارتي شرق المنصورة والسنبلاوين التعليمية، لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق لرفع أي إشغالات أو تجمعات قمامة بمحيط المدارس، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.