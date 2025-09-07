القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية مأساة هزت مركز طوخ، حين تحولت خلافات عابرة إلى جريمة دامية أودت بحياة شاب وهددت حياة أفراد أسرته.

شريف عبد الكريم عبد الله عبد المعز، الذي خرج معتقدًا أنه سيعود بأمان إلى منزله، وجد نفسه فجأة هدفًا لمجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة، لتصبح شوارع طوخ مسرحًا لمذبحة صادمة.

- تفاصيل الجريمة

أشار أمر الإحالة في القضية رقم 24118 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ إلى أن المتهمين وعددهم 18 شخصًا – بينهم هاربون ومحبوسون – عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه شريف عبد الكريم عبد الله عبد المعز إثر خلافات سابقة.

توجه المتهمون إلى محل إقامة الضحية وهم مدججون بالأسلحة النارية والبيضاء، وأطلق بعضهم النار فأردوا المجني عليه قتيلًا، بينما اعتدى الباقون على الضحية وأفراد أسرته بالعصي والزجاج والشوم والسنج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شرعوا كذلك في قتل آخرين من أسرة المجني عليه، إلا أن تدخل الأهالي وسرعة إسعاف المصابين حال دون وقوع مزيد من الوفيات، رغم إصابتهم بطلقات نارية وجروح متفاوتة.

- جرائم إضافية

كما نسبت النيابة للمتهمين تهم استعراض القوة وترويع الأهالي، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات اعتداء، وهو ما دفع المحكمة لإصدار الأحكام السابقة بحقهم.

- جلسة الحسم

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، ليضع بذلك نهاية قضائية للجريمة التي أثارت صدمة واسعة في طوخ وأرجاء القليوبية، مؤكدًا حرص القضاء على حماية الأرواح وردع الجرائم المسلحة.