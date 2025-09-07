جنايات أسيوط تُعاقب عاطلًا حوّل منزله وكرًا لبيع الشابو

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الشابو والحشيش، واتخاذه من مسكنه مقرًا لترويج المواد المخدرة بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وتضمن أيضًا حبس المتهم 6 أشهر إضافية وتغريمه 500 جنيه لحيازته سلاحًا أبيض "مطواة".

تعود تفاصيل القضية رقم 5475 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات لمباحث مكافحة المخدرات عن نشاط المتهم "إسلام. م. ث"، 32 عامًا.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية منزل المتهم، وعثرت بحوزته على 12 أمبولًا من مخدر الشابو، و20 قطعة حشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وسلاح أبيض، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.