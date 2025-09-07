بمشاركة 41 مدرسة.. محافظ المنيا يشهد حفل ختام الأندية الصيفية

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، حفل ختام النادي الصيفي الذي نظمته هيئة إنقاذ الطفولة بمسرح مدرسة أبو قرقاص الثانوية الصناعية العسكرية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبمشاركة 41 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن المحافظة مستمرة في دعم البرامج الموجهة للنشء بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الأنشطة الصيفية وتنوع فعالياتها.

ومن جانبه، أوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الأنشطة شملت 19 ناديًا صيفيًا لتحسين مهارات القراءة والكتابة في 117 مدرسة، استفاد منها 6,604 تلاميذ، بالإضافة إلى تأهيل 3,600 معلم وقيادة مدرسية و317 أخصائيًا نفسيًا لتهيئة بيئة تعليمية آمنة.

تضمن الحفل فقرات فنية وموسيقية متنوعة قدمها الطلاب المشاركون، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور.