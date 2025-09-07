المؤبد لـ 3 متهمين وأحكام متفاوتة على آخرين في قضية قتل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها – الدائرة السادسة – بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، و7 سنوات لـ12 آخرين، و5 سنوات لمتهم، إضافة إلى السجن سنة واحدة لمتهم آخر، وذلك بعد إدانتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخرين في مشاجرة وقعت بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 24118 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 5087 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين وعددهم 18 شخصًا بينهم هاربون ومحبوسون، قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه شريف عبد الكريم عبد الله عبد المعز، إثر خلافات سابقة بينهم.

حيث توجهوا إلى محل إقامته مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء، وأطلق بعضهم الأعيرة النارية صوبه فأردوه قتيلًا، بينما اعتدى الباقون عليه وعلى أسرته بالعصي والزجاج والشوم والسنج.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين شرعوا كذلك في قتل آخرين من أسرة المجني عليه، وأصابوهم بطلقات نارية وجروح، إلا أن تدخل الأهالي وسرعة إسعاف المصابين حال دون وفاة الضحايا.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين استعراض القوة وترويع الأهالي، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات اعتداء.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم متلاحقة في ذات الواقعة، شملت القتل العمد والشروع في القتل، واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخائر، ما دفع المحكمة لإصدار الأحكام السابقة بحقهم.