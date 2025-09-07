إعلان

كرم المنايفة.. شباب يوزعون "شربات الموز" على المارة لمواجهة الحر بالباجور

02:24 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    شباب يوزعون شربات الموز على المارة لمواجهة الحر بالباجور (3)
    شباب يوزعون شربات الموز على المارة لمواجهة الحر بالباجور (4)
    شباب يوزعون شربات الموز على المارة لمواجهة الحر بالباجور (5)
    شباب يوزعون شربات الموز على المارة لمواجهة الحر بالباجور (2)
    شباب يوزعون شربات الموز على المارة لمواجهة الحر بالباجور (1)
المنوفية – أحمد الباهي:

في لفتة إنسانية نالت إعجاب الأهالي، بادر عدد من شباب مدينة الباجور بمحافظة المنوفية بتوزيع مشروبات مثلجة على المارة في وقت الظهيرة لمواجهة حرارة الطقس الشديدة.

الشباب جهزوا حافظة كبيرة تحتوي على شربات ممزوج بالموز المثلج، ووضعوها في شارع النبايعة، لتكون سبيلًا مجانيًا يروي عطش المارة ويخفف عنهم مشقة السير تحت الشمس.

محمد سعد، صاحب محل وأحد المشاركين في المبادرة، أوضح لمصراوي أن الهدف منها هو عمل خيري خالص ابتغاء الأجر والثواب، بينما عبر المواطنون عن امتنانهم لهذه اللفتة التي أضفت لمسة من البهجة والرحمة في يوم شديد الحرارة.

مدينة الباجور محافظة المنوفية حرارة الطقس
