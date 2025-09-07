قافلة بيطرية مجانية في أبوحماد لرعاية الثروة الحيوانية

الشرقية- ياسمين عزت:

نظّمت مديرية الطب البيطري بالشرقية قافلة طبية علاجية وإرشادية مجانية بقرية طويحر التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني بضرورة تكثيف القوافل البيطرية بالقرى الأكثر احتياجاً.

شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية متكاملة للأهالي والمربين، حيث تم رش نحو 100 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 80 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية. كما عُقدت ندوتان إرشاديتان للتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي، وتمويل شراء عجلات عشار عالية الإنتاجية، إضافة إلى التعريف ببرامج التحصين ضد الأمراض الوبائية، والمشروع القومي لتجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، وتحسين حماية الثروة الداجنة من مرض إنفلونزا الطيور.

وأكد الدكتور إبراهيم محمد السيد بشار، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن القوافل تسهم في رفع الوعي البيطري وتقديم الرعاية الكاملة للثروة الحيوانية، بما يخفف الأعباء عن كاهل المربين ويعزز التنمية الريفية المستدامة.