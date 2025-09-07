إعلان

محافظ المنوفية يكرم مديرة مركز تلا التكنولوجي ومسؤول الخزينة لردهما مبلغًا لصاحبه

01:47 م الأحد 07 سبتمبر 2025

جانب من التكريم

المنوفية- أحمد الباهي:

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، أسماء رميح مديرة المركز التكنولوجي بمجلس مدينة تلا، وأحمد طعيمة مسؤول الخزينة، تقديرًا لأمانتهما بعد عثورهما على مبلغ مالي أثناء عملهما وإعادته لصاحبه.

وأهدى المحافظ للمكرمين مكافأة مالية، مؤكدًا أن ما فعلاه يعكس قيمًا أصيلة وأخلاقًا رفيعة تستحق التقدير، مشددًا على حرصه الدائم في دعم وتكريم النماذج المشرفة لتكون قدوة بين زملائهم والمواطنين.

من جانبهم أعرب المكرمان عن تقديرهما لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن التكريم دافع قوي لبذل المزيد من الجهد والتحلي بالقيم النبيلة في أداء العمل.

