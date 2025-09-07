استئصال ورم ضخم يزن 2 كجم من وجه مريض بأسيوط - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكن فريق طبي متخصص بقسم جراحة التجميل في المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط من إجراء جراحة دقيقة ونادرة لاستئصال ورم ضخم من وجه مريض يبلغ من العمر 70 عامًا، في عملية معقدة تكللت بالنجاح.

وجاءت الجراحة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد مقبول، رئيس قسم جراحة التجميل، وبإشراف مباشر من الدكتور مصطفى السنباطي، أستاذ جراحة التجميل.

وكان المستشفى قد استقبل المريض وهو يعاني من ورم كبير في الجانب الأيمن من الوجه، تسبب له في ضعف السمع بالأذن اليمنى، وتقرحات جلدية، وصعوبة في حركة عضلات الوجه. وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية، تبين أن المريض مصاب منذ الطفولة بتشوهات وعائية ممتدة على نصف الجسم الأيسر، تشمل وحمات وعائية (Port-wine stains)، وتضخمًا في الأنسجة الرخوة، وتشوهًا وريديًا مزمنًا، وهو ما يتماشى مع تشخيص متلازمة كليبل–ترينوناي (Klippel–Trenaunay Syndrome)، وهي حالة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 100 ألف شخص.

ونظرًا لتعقيد الحالة وحجم الورم وموقعه الحساس، إضافة إلى عمر المريض، تولى فريق طبي متخصص إجراء الجراحة، بقيادة الدكتور أحمد علي عبد الرحيم، أستاذ مساعد جراحة التجميل، وبمشاركة الطبيب محمد السيد توفيق، مدرس مساعد، والطبيب إبراهيم رجب، معيد بالقسم، والطبيبة شذى عبد القوي، والطبيب عبد الهادي أكرم، أطباء مقيمين بالقسم. كما شارك فريق من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس القسم، وضم الدكتور محمد فتحي، والطبيبة إسراء مصطفى، والطبيبة لمياء محمد، إلى جانب هيئة التمريض ممثلة في حسام حلمي.

وبعد تجهيز الحالة بعناية فائقة، نجح الفريق في استئصال الورم الذي بلغ وزنه نحو 2 كيلوجرام من الجانب الأيمن للوجه والرأس، تحديدًا في المنطقة الصدغية، لتستقر حالة المريض بعد العملية.