"بعد 3 أيام في العناية".. وفاة شاب متأثرًا بإصابته إثر حادث تصادم بالمنوفية

01:16 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وفاة الشاب "محمد. ر.ح. أ"، متأثرًا بإصابته في حادث دراجة نارية، وقع قبل 3 أيام على طريق الجمّال بين قريتي كفر فيشا وسرس الليان.

كان الشاب يقود دراجة نارية واصطدم بآخرى يستقلها شاب آخر على الطريق، ما أسفر عن إصابة الطرفين بإصابات بالغة، إذ نُقل "محمد. ر. ح"، إلى مستشفى الباجور ووُضع على أجهزة العناية المركزة لمدة 3 أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بينما لا يزال الشاب الآخر في غيبوبة داخل المستشفى.

وشيع المئات من أهالي قرية كفر فيشا جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقابر القرية عقب استخراج تصاريح الدفن، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأبناء القرية الذين نعوا الراحل بكلمات مؤثرة.

