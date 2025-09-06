إنشاء مدارس وصيانة 17 مدرسة بالوادي الجديد استعدادًا للعام الدراسي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استمرار خطة تطوير المدارس، وتنفيذ نحو 19 مشروعًا بإجمالي 244 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تقديرية 435 مليون جنيه، منها 6 مدارس جديدة بإجمالي 87 فصلًا من المقرر دخولها الخدمة هذا العام بتكلفة 95 مليون جنيه موزعة على مراكز المحافظة.

وأشار دياب إلى استمرار أعمال الصيانة الشاملة لـ17 مدرسة بتكلفة 61.5 مليون جنيه، منها 5 مدارس تم الانتهاء من صيانتها، و12 مدرسة جاري العمل بها لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ولفت وكيل الوزارة إلى استمرار الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2025–2026 على مستوى المدارس بالمراحل الدراسية المختلفة في الإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة.