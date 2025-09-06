إعلان

إنشاء مدارس وصيانة 17 مدرسة بالوادي الجديد استعدادًا للعام الدراسي

05:08 م السبت 06 سبتمبر 2025

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استمرار خطة تطوير المدارس، وتنفيذ نحو 19 مشروعًا بإجمالي 244 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تقديرية 435 مليون جنيه، منها 6 مدارس جديدة بإجمالي 87 فصلًا من المقرر دخولها الخدمة هذا العام بتكلفة 95 مليون جنيه موزعة على مراكز المحافظة.

وأشار دياب إلى استمرار أعمال الصيانة الشاملة لـ17 مدرسة بتكلفة 61.5 مليون جنيه، منها 5 مدارس تم الانتهاء من صيانتها، و12 مدرسة جاري العمل بها لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ولفت وكيل الوزارة إلى استمرار الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2025–2026 على مستوى المدارس بالمراحل الدراسية المختلفة في الإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سامي فضل دياب وزارة التربية والتعليم محافظة الوادي الجديد تطوير المدارس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟