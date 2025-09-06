من أجل سماء زرقاء.. حملة لتنظيف شاطئ نهر النيل بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

نظم المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وجمعية "معًا للتنمية"، حملة لتنظيف شاطئ نهر النيل بمدينة الأقصر، تأكيدًا على دور المجتمع المحلي في حماية الموارد الطبيعية.

ويأتي ذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء، وهو حدث عالمي يُقام في 7 سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الهواء النظيف لصحة الإنسان والكوكب.

وأوضح محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركاء بنشر الوعي البيئي والحفاظ على الهواء والمياه من الملوثات، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية من أجل بيئة نظيفة وصحة أفضل لأبناء المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتصدي لمشكلات التلوث البيئي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة ليس مجرد مسؤولية، بل واجب وطني وأخلاقي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.