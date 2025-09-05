إعلان

إغلاق 51 منشأة طبية مخالفة خلال حملات بالبحيرة

07:11 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

مديرية الصحة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، حملات مرورية على 145 منشأة طبية خاصة متنوعة، أسفرت عن إغلاق 51 منشأة مخالفة، وتوجيه إنذارات إلى 21 منشأة، وتحرير محضرين خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأداء.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى تنفيذ 26 قرار غلق لمنشآت تدار بدون ترخيص أو مخالفة لاشتراطات الترخيص، واستصدار 25 قرار غلق أخرى جار تنفيذها، إلى جانب فحص 8 شكاوى والرد عليها، وتحرير محضر فض أختام وآخر لانتحال صفة طبيب.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون، مع تشجيع هذا القطاع على تطوير العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

