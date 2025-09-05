إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه إلى القاهرة بعد منطقة سنديون.

وتلقى اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة المرور بالقليوبية، إخطارًا بالحادث، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

كما عملت الأجهزة المرورية على رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية بعد أن تسبب الحادث في كثافة وتعطل جزئي بالطريق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات وظروف الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.