انتحار شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة جمعية العاشر من رمضان بمحافظة الإسماعيلية، واقعة مأساوية بعد أن أقدم شاب على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثاني داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وكان مرفق إسعاف الإسماعيلية قد تلقى بلاغًا بوجود حالة سقوط من علو داخل فيلا مملوكة للدكتور محمود بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، حيث تبين وفاة الشاب م . ا . ب، 30 عامًا، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وكشفت مصادر أمنية أن الشاب قرر التخلص من حياته بالقفز من الطابق الثاني، اعتراضًا على استكمال مراحل العلاج من المواد المخدرة داخل المصحة، التي تبيّن أنها تعمل دون ترخيص رسمي.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الإسماعيلية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول المصحة، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم استدعاء المسؤولين عن المصحة غير المرخصة للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي السياق ذاته، قررت مديرية الصحة بالإسماعيلية انتداب لجنة من إدارة العلاج الحر لمعاينة المصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لغلقها وتشميعها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، إلى جانب مباشرة التحقيقات مع القائمين على المصحة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.