انتشال الجثمان الثالث في حادث غرق سيارة برشاح بلبيس بالشرقية (صور)







الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من انتشال الجثمان الثالث لأحد ضحايا حادث غرق سيارة ملاكي في مياه رشاح ملوينة بنطاق قسم شرطة بلبيس، وذلك بعد ساعات طويلة من أعمال البحث المتواصلة.

وكان مصدر طبي بمستشفى بلبيس المركزي قد أكد في وقت سابق انتشال جثتي شابين من أصل 5 ضحايا، فيما يواصل رجال الحماية المدنية البحث عن باقي الجثث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم شرطة بلبيس يفيد بسقوط سيارة ملاكي تقل 6 شباب داخل مياه رشاح ملوينة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شاب واحد، بينما لقي 5 آخرون مصرعهم غرقًا.

وأسفرت التحريات عن أن الضحايا هم:

- محمد مختار سراج (الناجي الوحيد).

- عبد الرحمن منصور جوهر (غريق).

- عبد الرحمن الشافعي (غريق).

- عمر مختار سراج (غريق).

- طارق محمد طارق (غريق).

- يونس محمود البطريق (غريق).

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.