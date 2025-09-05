"خرج يوصّل أوردر".. مصرع طالب يعمل دليفري في حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عقب مصرع طالب بالمرحلة الثانوية يعمل "دليفري" لدى أحد المطاعم، إثر حادث تصادم دراجته النارية بجرار زراعي محمل بالرمال على طريق قرية حازق – بيلا.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ قد رصدت وصول إسلام عبد الحميد صقر، طالب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمدينة بيلا، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بيلا المركزي جثة هامدة بدعوى حادث سير.

وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث والمستشفى، وبسؤال شهود العيان تبين أن المتوفي كان في طريقه لتوصيل طلبات الطعام حين صدمه الجرار الزراعي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتمكنت أجهزة المباحث من تحديد هوية قائد الجرار وضبطه عقب الحادث، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.