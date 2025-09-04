أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أهالى المحافظة وأبناء الطرق الصوفية في إحتفالات المولد النبوي الشريف، وحرص المحافظ على تفقد سرادقات مشيخة الطرق الصوفية المقامة بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة، والتي امتلأت بالمريدين والزائرين من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة.

وقدم إسماعيل كمال التهنئة للمواطنين الذين التقى بهم ، مؤكداً أن هذه الذكرى العطرة تجسد أسمى معاني المحبة والرحمة التي جاء بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون نبراساً يضيء دروب الإنسانية.



كما وجه الشكر والتقدير لفريق الهلال الأحمر المصري لحرصهم على التواجد بمحيط السرادقات، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمشاركين ما يضمن سلامتهم وراحتهم طوال فترة الإحتفالات، ورافقه في جولته التفقدية المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية.



وأكد إسماعيل كمال على أن المحافظة لم تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح هذه المناسبة المباركة، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية والتنظيمية بالتعاون مع مشيخة الطرق الصوفية لضمان خروج الفعاليات بشكل يليق بمكانة المناسبة وأهمية الاحتفال بها.

وأشار إلى أن سرادقات أرض المعارض إستوعبت فعاليات 36 طريقة صوفية في مشهد يعكس وحدة النسيج الاجتماعي وروح التآخي التي تميز أهالي أسوان بما ساهم فى إضفاء أجواء من البهجة والسعادة على قلوب المواطنين، وتعزيز دور الإحتفالات الدينية في ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية.