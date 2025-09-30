إعلان

عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع جزئي للمياه بمناطق في أسيوط

كتب : مصراوي

09:04 م 30/09/2025

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن ضعف وانقطاع جزئي للمياه بعدة مناطق، بسبب عطل مفاجئ في خط مياه رئيسي، مؤكدة أن فرق الصيانة بدأت أعمال الإصلاح فورًا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن العطل وقع في خط السيب النهائي بمنطقة عرب المدابغ، والذي يبلغ قطره 1000 مم، ما أثر على مناطق بحي غرب وشرق مدينة أسيوط وقرى شمال المركز.

وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل لإعادة ضخ المياه بمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن، معربة عن شكرها للمواطنين على تعاونهم.

